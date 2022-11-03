Общество

В Пензе на обслуживание туалетных кабин предусмотрели 2,1 млн

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 2 ноября, глава администрации Пензы Александр Басенко подписал постановление о перераспределении бюджетных ассигнований на 2022 год.

Документом предлагается увеличить расходы на следующие статьи:

- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома - 3 млн 718 тыс. 700 рублей;

- обслуживание мобильных туалетных кабин для мобилизованных граждан - 2 млн 162 тыс. рублей;

- природоохранные мероприятия - 1 млн 853 тыс. 600 рублей;

- демонтаж самовольно установленных некапитальных объектов (ограждений, киосков, сооружений) - 197 тыс. рублей.

Сокращение расходов предусмотрено по следующим направлениям:

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пензы - 3 млн 718 тыс. 700 рублей;

- предоставление субсидий МУПам системы ЖКХ для предупреждения банкротства - 2 млн 162 тыс. рублей;

- ликвидация аварийного жилищного фонда - 1 млн рублей;

- расширение сетей наружного освещения - 721 тыс. 200 рублей;

- оценка и обследование МКД в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - 132 тыс. 400 рублей;

- благоустройство и озеленение города - 76 тыс. 300 рублей;

- снос объектов капитального строительства - 64 тыс. 700 рублей;

- мероприятия по наказам избирателей депутатов гордумы - 56 тыс. рублей.

Финансовому управлению города поручено внести соответствующие изменения в бюджет Пензы на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте