В Пензе на обслуживание туалетных кабин предусмотрели 2,1 млн

03.11.2022 | 16:45

В среду, 2 ноября, глава администрации Пензы Александр Басенко подписал постановление о перераспределении бюджетных ассигнований на 2022 год.

Документом предлагается увеличить расходы на следующие статьи:

- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома - 3 млн 718 тыс. 700 рублей;

- обслуживание мобильных туалетных кабин для мобилизованных граждан - 2 млн 162 тыс. рублей;

- природоохранные мероприятия - 1 млн 853 тыс. 600 рублей;

- демонтаж самовольно установленных некапитальных объектов (ограждений, киосков, сооружений) - 197 тыс. рублей.

Сокращение расходов предусмотрено по следующим направлениям:

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пензы - 3 млн 718 тыс. 700 рублей;

- предоставление субсидий МУПам системы ЖКХ для предупреждения банкротства - 2 млн 162 тыс. рублей;

- ликвидация аварийного жилищного фонда - 1 млн рублей;

- расширение сетей наружного освещения - 721 тыс. 200 рублей;

- оценка и обследование МКД в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - 132 тыс. 400 рублей;

- благоустройство и озеленение города - 76 тыс. 300 рублей;

- снос объектов капитального строительства - 64 тыс. 700 рублей;

- мероприятия по наказам избирателей депутатов гордумы - 56 тыс. рублей.

Финансовому управлению города поручено внести соответствующие изменения в бюджет Пензы на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.