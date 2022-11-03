В Пензе на обслуживание туалетных кабин предусмотрели 2,1 млн

В среду, 2 ноября, глава администрации Пензы Александр Басенко подписал постановление о перераспределении бюджетных ассигнований на 2022 год.
Документом предлагается увеличить расходы на следующие статьи:
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома - 3 млн 718 тыс. 700 рублей;
- обслуживание мобильных туалетных кабин для мобилизованных граждан - 2 млн 162 тыс. рублей;
- природоохранные мероприятия - 1 млн 853 тыс. 600 рублей;
- демонтаж самовольно установленных некапитальных объектов (ограждений, киосков, сооружений) - 197 тыс. рублей.
Сокращение расходов предусмотрено по следующим направлениям:
- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пензы - 3 млн 718 тыс. 700 рублей;
- предоставление субсидий МУПам системы ЖКХ для предупреждения банкротства - 2 млн 162 тыс. рублей;
- ликвидация аварийного жилищного фонда - 1 млн рублей;
- расширение сетей наружного освещения - 721 тыс. 200 рублей;
- оценка и обследование МКД в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - 132 тыс. 400 рублей;
- благоустройство и озеленение города - 76 тыс. 300 рублей;
- снос объектов капитального строительства - 64 тыс. 700 рублей;
- мероприятия по наказам избирателей депутатов гордумы - 56 тыс. рублей.
Финансовому управлению города поручено внести соответствующие изменения в бюджет Пензы на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.
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