Озвучено количество жалоб пензенцев на шум

03.11.2022 | 12:28

Пензенцы, проживающие на первых и вторых этажах, часто жалуются на шум, исходящий от систем вентиляции, холодильного оборудования магазинов и организаций обслуживания.

Также дискомфорт горожане испытывают от вибрации и шума отопительного оборудования, лифтов, звуков автомагистралей, расположенных поблизости.

Жалобы на это принимает региональное управление Роспотребнадзора. За 9 месяцев в ведомство поступило 228 обращений на неблагоприятное воздействие физических факторов, 135 из них - на шум и вибрацию (11% от общего количества заявлений на нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

«Сотрудниками управления в рамках рассмотрения обращений проведены лабораторные измерения уровня шума и вибрации с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пензенской области». По фактам выявленных нарушений выдано 40 предостережений юридическому лицу о недопустимости нарушений обязательных требований, установленных санитарными нормами и правилами. Подготовлено и направлено 4 иска в суд», - сообщили в ведомстве.

Жалобы на шум пензенцы могут оставить по номеру 66-09-48 (с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45).

Обращений ждут по почтовому адресу: 440026, Пенза, улица Лермонтова, 36.

«При этом при направлении обращения письмом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату», - пояснили в управлении.

Жители Пензы и Кузнецка часто жалуются на ночной шум на парковках у торговых центров. Там собирается молодежь, которая слушает музыку и устраивает заезды на автомобилях. Горожане просят чиновников усилить контроль полиции на таких территориях.