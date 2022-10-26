Мобилизованных пензенцев отвезли на обучение в Саратовскую область

26.10.2022 | 17:05

Жители Пензенской области, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, проходят обучение не только в регионе, но и за его пределами.

В частности, артиллеристы практикуются на полигоне в Саратовской области.

«С бойцами проводят курсы практических стрельб с использованием современных систем ведения огня и боеприпасов», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области обучение на базе артиллерийского института (филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева) проходят мобилизованные из Ульяновской области и Республики Башкортостан.

Частичная мобилизация была объявлена более месяца назад, 21 октября, планируется призвать в армию около 300 000 человек.