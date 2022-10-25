Мэр Кузнецка предложил помочь военным вместо молодежи

25.10.2022 | 10:13

В Кузнецке средства, которые по традиции выделяли на новогодние премии для молодежи, предложили направить на нужды военнослужащих. Идею высказал глава администрации Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 24 октября.

«Мы, конечно, будем готовить праздничные мероприятия на Новый год. Но они будут делаться в рамках текущего финансирования. У нас есть традиция такая - премии главы администрации нашей успешной молодежи. Хотел бы получить мнение общественности и руководителей, как нам с этим поступить. Все-таки мы полмиллиона каждый год на это дело находили и вручали. Может быть, как сейчас это принято, найдем механизм, каким образом это запустить на пользу нашим ребятам, кто воюет?» - предложил мэр Кузнецка.

По его словам, в решении этого вопроса важно мнение общественности.

«С одной стороны, молодежь, мы ее поддерживаем. Наверное, им это было приятно, и стимул определенный. С другой стороны, нынешняя ситуация», - констатировал Златогорский.

В ближайшее время озвученная им возможность будет изучена.