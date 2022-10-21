Новые меры поддержки перестанут действовать в случае гибели бойца

21.10.2022 | 09:11

Предусмотрены ли меры социальной поддержки в виде компенсации части платежа за ЖКУ или освобождения от платы за посещение кружков и секций детьми мобилизованных, если боец погиб?

Ответ на этот вопрос в четверг, 20 октября, опубликовал канал «Объясняем. Пензенская область».

«В настоящее время утверждены дополнительные меры поддержки мобилизованных граждан, подразумевающие получение данных видов поддержки. Основаниями для прекращения денежной выплаты является прекращение военной службы, в том числе по основанию смерти военнослужащего», - говорится в разъяснительном материале.

Таким образом, после гибели бойца льготы перестанут распространяться на членов его семьи.

С 1 октября в Пензенской области начали действовать следующие меры поддержки семей мобилизованных:

1) в сфере образования:

- освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов;

- помощь с первоочередным зачислением в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-й классы, а также освобождение от оплаты продленки;

- освобождение от платы за питание школьников с 1-го по 11-й класс (завтрак и обед);

- освобождение студентов от платы за пользование помещением в общежитиях профессиональных образовательных организаций (платы за наем) и платы за коммунальные услуги;

- освобождение от платы за занятия в кружках и секциях в школах и учреждениях допобразования;

- направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста 1,5 года в образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование;

- содействие в переводе в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи, без очереди;

2) в социальной сфере:

- предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

- организация первоочередного направления в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи;

3) в сфере ЖКХ:

- оплата 50% регионального стандарта по потреблению жилищно-коммунальных услуг.