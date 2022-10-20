В Пензе ряду предприятий перестанут выписывать крупные штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.
Об этом шла речь на совещании в региональном правительстве в четверг, 20 октября.
Соответствующее указание губернатор Олег Мельниченко уже дал Горводоканалу.
Подразумеваются предприятия, работающие на оборонзаказ, предприятия пищевой промышленности, от деятельности которых зависит экономическая ситуация не только в регионе, но и в стране в целом.
Ранее в ресурсоснабжающей организации заявляли, что средства, поступающие от хозяйствующих субъектов за превышение предельно допустимой концентрации загрязнений в сточных водах, а также за негативное воздействие на сети водоотведения (НВС), имеют целевой характер и направляются на модернизацию коммунальных сетей.
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