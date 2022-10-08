Стало известно, какие прививки делают мобилизованным

08.10.2022 | 11:46

Специалисты портала «Объясняем.рф» проинформировали, какие прививки делают мобилизованным.

«Перечень прививок определяется специалистами Минобороны исходя из эпидобстановки. Сейчас мобилизованным делают прививки от следующих заболеваний: грипп, гепатит, брюшной тиф, АДСМ (дифтерия и столбняк)», - говорится в разъяснении.

Также отмечается, что отсрочка от призыва по мобилизации переболевшим COVID-19 не предусмотрена.

Однако если после перенесенной коронавирусной инфекции имеются осложнения, о них нужно сообщить призывной комиссии и предъявить соответствующие медицинские документы. В этом случае будет рассматриваться вопрос о направлении на медицинское освидетельствование.

С перечнем болезней, которые освобождают от мобилизации, можно ознакомиться здесь.