Общество

В Пензенской области снижается число новых случаев коронавируса

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В Пензенской области продолжает снижаться число новых случаев заражения коронавирусом. В четверг, 6 октября, региональный оперштаб сообщил о 382 инфицированных (накануне было 454).

202 носителя вируса - жители Пензы, 43 - Пензенского района, 39 - Сердобского, 19 - Бессоновского, 13 - Иссинского, 12 - Никольского, 10 - Тамалинского, по 9 - Городищенского и Лопатинского, 8 - Каменского, 5 - Малосердобинского, по 4 - Бековского района и города Заречного, 3 - Шемышейского района, по 1 - Колышлейского и Лунинского.

За сутки госпитализация потребовалась 42 жителям региона с COVID-19.

«5 октября выздоровевших 542 человека. Итого выздоровевших - 203 761. Умерших - 2 (6 080). Случаев подтвержденной COVID - 213 334», - добавили в оперштабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область остается в оранжевой зоне по заболеваемости (91-150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).

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