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Общество

В Пензе открылся центр медицинской реабилитации

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В Пензе на базе поликлиники создан первый центр медицинской реабилитации. Учреждение, где он находится, относится к областной клинической больнице имени Бурденко. На протяжении двух недель пациенты, которые за последние 12 месяцев перенесли инсульты, инфаркты, стентирование коронарных артерий, протезирование клапанов, пройдут свой восстановительный курс. Для каждого он составляется индивидуально.

«Ежедневно осматривается специалистами - как переносит физические нагрузки. В нашем распоряжении зал лечебной физкультуры, где они занимаются лечебной гимнастикой, беговая дорожка, если им необходима, плюс у нас есть кабинет физиотерапии, если им разрешено, и массажный кабинет», - рассказала реабилитолог-кардиолог Пензенской областной клинической больницы Елена Агарева.

Также в центре организована и психологическая поддержка.

«Многие пациенты неспособны принять заболевание, допустим в раннем возрасте, что они уже перенесли инфаркт или какое-то оперативное вмешательство на сосудах сердца. И мы обучаем их, как правильно ходить, двигаться, учим их жить заново», - отметила Елена Агарева.

Реабилитацию прошли уже 14 человек, самому молодому из них 42 года. Пациенты направляются кардиологами областной поликлиники либо специалистами по месту жительства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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