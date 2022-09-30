Пензенцы вернулись с форума патриотического воспитания

30.09.2022 | 21:24

Даже тем, кто возглавляет образовательные организации, иногда необходимо набираться опыта. Пензенская делегация вернулась из Самары. Представители «Молодежки ОНФ», волонтеры «Боевого братства», «Студенческого корпуса спасателей» стали участниками окружного форума патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных округов.

«Наверное, в последнее время не хватает именно таких мероприятий, куда могли бы съехаться все те, кому интересно, пообщаться между собой, получить какие-то новые знания от тех, кто профессионально этим занимается. Были замечательные спикеры, с нами разговаривал Герой Российской Федерации Станкевич Игорь Валентинович», - отметил член делегации Пензенской области Юрий Краснов.

Основная цель форума - обмен опытом и идеями региональных организаций. Представители делегаций рассказывали о тех или иных проектах. Пензенской области есть чем поделиться.

«Сурский рубеж» - довольно большой и интересный проект. Все, кто знает о нем, нас поддерживают. Мы представляли также свои проекты по вопросу взаимодействия молодежи и ветеранских организаций», - рассказал Юрий Краснов.

Подобные планы на регулярной основе реализуются в Пензенской области. Не все регионы могут таким похвастаться.