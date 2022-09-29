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Общество

Старую библиотеку в Богословке переоборудовали в модельную

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Игрушечным ключом дети открыли дверь во вполне реальную и теперь сказочно прекрасную библиотеку в Богословке. В помещении на Советской улице она располагается с 90-х годов. Многие жители села привыкли, что здесь не очень уютно, старый фонд.

Хотя читателей все равно было много - около 3 000 тысяч, - а после ремонта и других преобразований должно стать еще больше. Это не просто книгохранилище, но и место для общения и проведения мероприятий.

«Данная библиотека участвовала в конкурсе, который проводится по результатам отбора на 2022 год, и получила 5 миллионов рублей на ремонт и оснащение», - сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Библиотека стала модельной, то есть суперсовременной, оснащенной компьютерами, использующей в работе новейшие информационные технологии.

«Любой стеллаж мы можем двигать в любую зону, можем его поворачивать, чтобы было доступно», - рассказала библиотекарь Елена Пономарева.

А посетители обращают внимание на то, что стоит на полках. В новую библиотеку купили не только книги Пушкина и Толстого - здесь есть произведения самых популярных современных авторов. Причем почитать можно прямо тут же в удобных креслах. Первыми их осваивают юные жители Богословки.

«Раньше не так освещалось, сейчас очень ярко, красочно», - отметила жительница с. Богословка Валерия Десятова.

Книжный фонд постарались подобрать таким образом, чтобы прийти сюда хотелось людям разного возраста. Есть газеты для тех, кто начал читать полвека назад, а малышам, которые только учат буквы, невозможно оторваться от интерактивной доски.

Богословская библиотека стала первой модельной в Пензенском районе.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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