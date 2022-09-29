Довольствие мобилизованных: взыскание и переводы родным

29.09.2022 | 08:12

Представители власти разъяснили, возможно ли взыскание долгов с мобилизованных граждан за счет их денежного довольствия. Комментарий по этому вопросу опубликовали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Даже если гражданин признан банкротом или в отношении него ведется исполнительное производство, судебные приставы не могут обратить взыскание на денежное довольствие, поскольку оно не относится к социальным выплатам.

Кроме того, специалисты рассказали: чтобы перевести денежное довольствие на супругу или другого родственника (если это не было сделано до призыва), можно оформить в банковском приложении автоматическое перечисление денежных поступлений на его счет.

В системе быстрых платежей (СБП) без комиссии доступны переводы в размере до 100 тыс. рублей.

«Поскольку в расположении воинской части пользоваться смартфонами запрещено, рекомендуем оформить автоматический перевод до отправки в часть», - сообщили гражданам.