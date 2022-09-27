В Минобороны объяснили мобилизацию лиц старше 50 лет

27.09.2022 | 07:22

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в рамках которой на службу в вооруженных силах РФ будут привлечены около 300 000 человек.

Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что мобилизации подлежат граждане РФ имеющие боевой опыт, отслужившие в армии или имеющую необходимую военно-учетную специальность.

В Минобороны сообщили, что в соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие - до 55 лет.

Как отметили в ведомстве, появляющаяся в интернете информация, что якобы в рамках мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине призываются рядовые старше 50 лет, не соответствует действительности.

В Минобороны напомнили, что согласно статье 53 закона «О воинской обязанности и военной службе», гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или признанный в установленном порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссариатом либо иным органом, осуществляющим воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета.

Для мужчин в звании солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман это 50 лет, а для женщин - 45 лет.