Глава Пензы поблагодарил за труд работников дошкольного образования

27.09.2022 | 09:55

Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников дошкольного образования.

«Среди вас нет случайных людей, в вашу профессию приходят по зову души. Каждого из вас отличают не только глубокие профессиональные знания, но и безграничная любовь к воспитанникам.

Родители доверяют вам самое дорогое - своих детей, и крайне важно, чтобы малыши чувствовали доброту и заботу, чтобы рядом с ними были люди, понимающие их, умеющие найти с ними общий язык, которые могут заинтересовать и увлечь. Вы помогаете детям познать мир, учите добру и справедливости, взаимопомощи, взаимовыручке, развиваете их таланты и способности. Вы вкладываете в них частичку души и при этом терпеливо относитесь к их шалостям и капризам», - отметил Владимир Мутовкин.

Он выразил работникам дошкольного образования Пензы признательность за их нелегкий, но нужный труд и поблагодарил их за доброе сердце, душевную щедрость, верность профессии и заботу о детях.

«Вы помогаете сделать дошкольное образование успешным, а детство юных пензенцев - счастливым. Сердечно желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, оптимизма, жизненной энергии, мира, добра, успехов во всех делах и начинаниях!» - сказал в заключение Владимир Мутовкин.