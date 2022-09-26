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Общество

В Заре появится Лес Победы из 20 000 сосен

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Скоро надпись «Лес Победы» станет видно с высоты птичьего полета, причем буквами будут пока еще молодые сосны. Амбициозный проект по озеленению территории в микрорайоне Заря реализуют местные активисты. Вместе с единомышленниками высаживают деревья в определенных точках, чтобы через несколько лет здесь выросли два слова.

«Я ходил две недели с 6 утра, ставил палочки, сначала ставил так, потом выравнивал. 90 метров от низа буквы до верха. Здесь сейчас около 600 палочек, на каждом углу я поставил через 10 метров. Ширина буквы 15 метров. Если внутри мы пропашем трактором и посадим сосны как положено, будет около 20 000 сосен. Будет красивый зеленый лес», - отметил активист Виктор Небога.

В его создании принимают участие представители экоотряда из школы № 58. Михаил Фролов готовил яму под саженец. По его словам, это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

«Многочисленность корней других растений, из-за травы мы не можем нормально вскопать. Нам приходится руками работать, не только лопатой», - рассказал Михаил Фролов.

Семья Юрмашевых тоже принимает участие в акции, которая несет в себе и роль патриотического воспитания подрастающего поколения. Лес Победы как напоминание о героях страны, прошлых и настоящих.

«Мы очень рады, что провели время на природе и сделали доброе дело, посадили эти деревья. Надеемся, что они хорошо примутся, вырастут и будут нас радовать», - сообщила жительница г. Пензы Татьяна Юрмашева.

Помощь в реализации проекта может оказать любой желающий. Для этого нужно приехать в Лес Победы со своим саженцем и поместить его в землю вместо специально установленных деревянных столбиков. В итоге должно получиться 300 гектаров зеленой территории с аллеями, названными именами героев, которые в разные годы вставали на защиту Отечества: Суворова, Невского и других.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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