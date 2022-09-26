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Общество

В детских садах, школах и больницах Пензы потеплели батареи

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Педагогам и воспитанникам детского сада № 151 на улице Вадинской повезло: дошкольное учреждение стало одним из первых в Пензе, куда пришло тепло. Батареи начали согреваться во второй половине понедельника. А уже через несколько часов термометр в группах показывал 24 градуса - утром было на несколько меньше.

«Тепла мы очень ждали, потому что обогревательными приборами пользоваться запрещено, и мы строго соблюдаем эти правила. Вовремя», - сообщила заведующая детским садом № 151 г. Пензы Наталья Чувашова.

Батареи становятся горячими не только в детских садах, но и в школах, больницах, учреждениях культуры и спорта. Потом дойдет очередь до жилого фонда.

Постановление о начале отопительного сезона с 26 сентября подписал глава администрации Пензы Александр Басенко. Погода позволяла более поздний старт - пяти дней со среднесуточной температурой +8 пока еще не было. Но чиновники откликнулись на просьбы многих горожан, которые мерзли в квартирах. К тому же потребуется время, чтобы система заполнилась и тепло появилось везде.

«В течение 10 дней дадут всем. Кому-то могут подавать пока по временной схеме, но в дома и в учреждения тепло будет подано в течение 10 дней», - подчеркнул зам. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Но есть и печальный факт: тем, к кому в квартиры тепло поступит в сентябре, платить за него придется уже в следующем месяце.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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