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Общество

Мать пензенского школьника возмутило отношение медиков к детям

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Мать пензенского школьника осталась недовольна тем, как для детей проводят пробы на туберкулез. Жалобу на действия медиков она опубликовала на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Уже второй год подряд в школе № 78 при проведении пробы на туберкулез («Диаскин-тест») медперсонал детской поликлиники не проводит никакого осмотра детей перед этой процедурой!» - написала женщина.

По ее словам, один из классов привели к медикам во время урока физкультуры. Дети были разгоряченными и вспотевшими после физической нагрузки.

«Ни к одному из детей не подошел врач, не померили температуру, не посмотрели горло, не сделали внешнего осмотра, только гаркнули как на стадо баранов: «Хватит галдеть! Как мы от вас устали!», далее сделали всем уколы и отправили опять на урок физкультуры!» - добавила горожанка.

Ее возмутило такое отношение к детям, и она задалась вопросом, почему пробу провели именно так.

Представители регионального правительства в ответ сообщили, что обращение отправлено в ответственное ведомство для подготовки ответа.

«Как только специалисту будет представлена соответствующая информация, мы его опубликуем. Установленный срок - 27 сентября», - подчеркнули чиновники.

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