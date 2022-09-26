Актуальное о мобилизации: связь с родными и банно-прачечное обслуживание

26.09.2022 | 19:14

Представители власти ответили еще на несколько актуальных вопросов, связанных с частичной мобилизацией. Пояснения дали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

- Будет ли возможность у мобилизованного связаться с родственниками?

В военной части звонить близким можно будет с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определенное им время. Для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развернуты мобильные переговорные пункты.

- Когда и как часто после мобилизации будет происходить ротация или замена мобилизованных из зоны СВО?

Ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования исходя из оперативной обстановки.

- Как организовано банно-прачечное обслуживание в зоне СВО?

Военнослужащие в зоне СВО моются в мобильных банях, которые могут работать при любой погоде. Возможность мыться в бане предоставляется еженедельно. Стирка одежды военнослужащих производится еженедельно в развернутых полевых прачечных.