+571: озвучена география новых случаев коронавируса в регионе

26.09.2022 | 15:04

В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 571 человека. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: Пенза - 244, Кузнецкий район - 66, Каменский - 52, Пензенский - 31, Сердобский - 27, Земетчинский - 26, Мокшанский - 25, Башмаковский - 22, Белинский - 20, Лунинский - 14, Пачелмский - 13, Спасский - 7, город Заречный - 6, Бессоновский и Неверкинский районы - по 4, Наровчатский - 3, Городищенский - 2.

Единичные случаи выявлены в Вадинском, Колышлейском, Нижнеломовском, Сосновоборском и Тамалинском районах.

В течение минувших суток госпитализация потребовалась 31 жителю региона с коронавирусом.

«25 сентября выздоровевших 599 человек. Итого выздоровевших - 195 719. Умерших - 1. Случаев подтвержденной COVID - 208 166», - добавили в оперштабе.