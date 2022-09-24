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Общество

Пензенцам рассказали, отразится ли мобилизация на школьниках

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Частичная мобилизация не отразится на образовательном процессе в Пензенской области и других регионах РФ. Об этом вечером в пятницу, 23 сентября, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«На учебный процесс это точно не повлияет. Мы видели выступление Президента Российской Федерации, сразу после этого было дополнительно еще одно выступление министра обороны Российской Федерации, он все разъяснения дал», - заявил Музаев.

По его мнению, объявление с 21-го числа частичной мобилизации серьезно не скажется на жизни современной школы, вузов и техникумов.

«Призыв не касается студентов и военнослужащих-срочников. Мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность», - подчеркнул глава ведомства.

Ранее пензенский военком Андрей Сурков пояснил, что в целом студенты вузов, которые проходят очное или заочное обучение, не призываются. Не подлежат мобилизации, по его словам, и те, кто окончил вуз с военной кафедрой, но в армии не служил.

«Наш президент и министр обороны сказали, что мобилизации подлежат те, кто проходил действительную военную службу, а у нас студенты, получается, действительную военную службу не проходили. Опять же, если у кого-то есть порыв, то мы этот порыв останавливать не будем. Если есть желание, то мы призовем», - добавил Андрей Сурков.

Что касается педагогов, то их, как и медиков, будут призывать по минимуму, чтобы не остановить учебный процесс и процесс оказания помощи населению, заявил Сурков.

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