Стало известно, мобилизуют ли выпускников вузов с военной кафедрой

23.09.2022 | 17:56

Неслужившие выпускники военных кафедр не должны призываться во время частичной мобилизации. Об этом сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков в пятницу, 23 сентября.

«Наш президент и министр обороны сказали, что мобилизации подлежат те, кто проходил действительную военную службу, а у нас студенты, получается, действительную военную службу не проходили. Опять же, если у кого-то есть порыв, то мы этот порыв останавливать не будем. Если есть желание, то мы призовем», - заявил он.

Также военком ответил на вопрос о судьбе студентов артиллерийского училища (филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева).

«Училище живет по своему распорядку», - пояснил Андрей Сурков.

Он напомнил, что в целом студенты вузов, которые проходят очное или заочное обучение, не призываются - точно так же, как специалисты IT-сферы, военно-промышленного комплекса, работники средств массовой информации (операторы, ведущие) и связи, банковские служащие.

«Также в рамках частичной мобилизации не подлежат призыву работники силовых структур: МВД, МЧС, Росгвардии и т. д.», - заключил военком.