Общество

Жителям частного сектора напомнили правила пожарной безопасности

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Пока в многоэтажках с центральным отоплением ждут пуска тепла, в частном секторе уже начали обогревать свои жилища. Все-таки здесь проще: когда надо, тогда и приступают.

В рамках межведомственного взаимодействия представители МЧС, районной администрации, газовой службы встречаются с жителями частного сектора, напоминают им правила пожарной безопасности, которые должен знать даже ребенок.

«Не играть со спичками, газ не включать без взрослых и бумагу около костра не оставлять. И не разводить в лесу огонь», - перечислил первоклассник.

Взрослые перед стартом отопительного сезона должны позаботиться о том, чтобы оборудование было в исправности. Многие с лета начинают готовиться к зимнему периоду.

«Проверяем исправность котла. У нас, например, новый дымоход. Проверяем залив воды и, естественно, чтобы котел был на автоматике», - рассказала жительница дома на Активной улице Людмила.

В ходе беседы с жителями сотрудники МЧС не скрывают, что в последнее время статистика по пожарам неблагоприятна.

«За прошедшую неделю на территории региона погибло пять человек. Основные причины пожаров с гибелью людей - неосторожное обращение с огнем, неправильные устройство и эксплуатация печного и электрооборудования», - сообщил заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Бабышин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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