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Общество

Разъяснен порядок действий при ошибочном вручении повестки

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Гражданам объяснили, каков может быть порядок действий, если повестку о явке в военный комиссариат вручили по ошибке.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя губернатора Забайкальского края Александра Костенко.

По словам чиновника, ошибочное вручение повестки иногда случается. Это происходит на этапе предварительного заочного оповещения.

При получении повестки нужно явиться в военкомат, приготовив документы, доказывающие, что гражданин мобилизации не подлежит.

Прежде всего это следующие категории россиян: не служившие в армии, многодетные отцы, не подходящие по возрасту, забронированные граждане (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности), признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы.

«Работа над ошибками на местах проводится», - уверил Костенко.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Ранее в Минобороны РФ пояснили: те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежат призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.

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