Мобилизованным пензенцам сохранят рабочие места

23.09.2022 | 08:31

Жители Пензенской области, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации, сохранят за собой рабочие места. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ.

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году», - сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты.

Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий. Уточняется, что оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Частичная мобилизация была объявлена 21-го числа. Ранее в Минобороны РФ пояснили: те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежат призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.

Не будут привлекаться забронированные граждане (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности), признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери, кроме них, имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.