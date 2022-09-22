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Общество

В Минобороны объяснили, куда попадут призванные граждане РФ

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В Минобороны РФ выпустили разъяснения о предстоящем осеннем призыве. По словам сотрудников ведомства, все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут проходить службу на территории РФ.

Призванные на военную службу граждане к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут, подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны отметили, что все военнослужащие по призыву, срок службы которых истёк, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

Ранее Минобороны разъяснило, что в соответствии с законом не будут призываться по частичной мобилизации: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности, признанные временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери, кроме них, имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке».

Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации.

Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.

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