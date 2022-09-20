В Сердобском районе отопительный сезон стартовал при +18

20.09.2022 | 08:26

Во вторник, 20 сентября, в Сердобском районе Пензенской области стартовал отопительный сезон. Об этом стало известно из телеграм-канала местной администрации.

«В связи с постепенным понижением температуры наружного воздуха и в целях профилактики распространения вирусных и простудных заболеваний на территории Пензенской области администрацией Сердобского района принято решение о начале отопительного сезона и пуске тепла на все объекты здравоохранения, культуры, образования и жилого фонда», - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометеоцентра, ближайшие несколько дней в Пензенской области будут теплыми. Ночью температура составит не менее 8-10 градусов, днем воздух будет прогреваться до 17-19.

Согласно прогнозу, рассчитанному «Яндексом», постепенное снижение температуры ожидается лишь с воскресенья, 25 сентября. По ночам будет 8-9 градусов, днем - 13-14.

В последние дни жители ряда городов Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов ощущают аномально теплую погоду. «Конечно, это тоже совершенно летняя погода. Связана она с выносом очень теплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток», - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.