В стране и мире

Вильфанд рассказал, сколько ещё продлится суперлето

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Жители ряда городов Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов ощущают в последние дни аномально теплую погоду.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая ситуация будет наблюдаться ещё пару дней.

«Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы будет на 6-10 градусов: прогнозируется 27-35 градусов, в Краснодарском крае - даже до 38 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках - 27-35 градусов, в Ставрополье - 38 градусов. Это просто суперлето. Очень тепло будет и в Приволжском федеральном округе по 21 сентября», - рассказал специалист ТАСС.

Вильфанд отметил, что температура воздуха в Поволжье сейчас на 7-11 градусов выше нормы.

По его словам, теплые массы уйдут дальше в восточную часть страны.

В Пермском крае прогнозируется до 24 градусов тепла, в Оренбургской области - 27-30 градусов тепла, в Татарстане, Самарской, Саратовской областях, Удмуртии - 24-28 градусов тепла.

«Конечно, это тоже совершенно летняя погода. Связана она с выносом очень теплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток», - заявил метеоролог.

В ближайшие три дня аномально теплая погода также прогнозируется в ряде регионов Урала. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается 23-24 градуса тепла, в Ямало-Ненецком округе - 15-17 градусов тепла, в Челябинской, Оренбургской областях - 25-29 градусов тепла.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — Tass.ru
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте