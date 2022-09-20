Вильфанд рассказал, сколько ещё продлится суперлето

20.09.2022 | 07:37

Жители ряда городов Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов ощущают в последние дни аномально теплую погоду.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая ситуация будет наблюдаться ещё пару дней.

«Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы будет на 6-10 градусов: прогнозируется 27-35 градусов, в Краснодарском крае - даже до 38 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках - 27-35 градусов, в Ставрополье - 38 градусов. Это просто суперлето. Очень тепло будет и в Приволжском федеральном округе по 21 сентября», - рассказал специалист ТАСС.

Вильфанд отметил, что температура воздуха в Поволжье сейчас на 7-11 градусов выше нормы.

По его словам, теплые массы уйдут дальше в восточную часть страны.

В Пермском крае прогнозируется до 24 градусов тепла, в Оренбургской области - 27-30 градусов тепла, в Татарстане, Самарской, Саратовской областях, Удмуртии - 24-28 градусов тепла.

«Конечно, это тоже совершенно летняя погода. Связана она с выносом очень теплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток», - заявил метеоролог.

В ближайшие три дня аномально теплая погода также прогнозируется в ряде регионов Урала. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается 23-24 градуса тепла, в Ямало-Ненецком округе - 15-17 градусов тепла, в Челябинской, Оренбургской областях - 25-29 градусов тепла.