В Госавтоинспекции раскритиковали дороги к пензенским школам

20.09.2022 | 19:13

Пензенским госавтоинспекторам и общественникам не понравилось ходить в школу - ни в 19-ю, ни в православную гимназию.

Представители Госавтоинспекции и Общероссийского народного фронта провели дополнительную проверку подъездных путей и подходов к образовательным учреждениям.

«В ходе обследования были выявлены недостатки в обустройстве улично-дорожной сети, а именно отсутствие тротуаров и предупреждающих дорожных знаков», - сообщил начальник отделения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Алексей Матюкин.

Предписания о необходимости в ближайшее время устранить все недочеты на территориях рядом с учебными заведениями отправлены в администрацию города Пензы.