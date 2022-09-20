Общество

В Госавтоинспекции раскритиковали дороги к пензенским школам

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Пензенским госавтоинспекторам и общественникам не понравилось ходить в школу - ни в 19-ю, ни в православную гимназию.

Представители Госавтоинспекции и Общероссийского народного фронта провели дополнительную проверку подъездных путей и подходов к образовательным учреждениям.

«В ходе обследования были выявлены недостатки в обустройстве улично-дорожной сети, а именно отсутствие тротуаров и предупреждающих дорожных знаков», - сообщил начальник отделения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Алексей Матюкин.

Предписания о необходимости в ближайшее время устранить все недочеты на территориях рядом с учебными заведениями отправлены в администрацию города Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Дорогу к 96 садику проверьте. Надо идти или по дороге без тротуара, или по тропке в зарослях. А нормальный асфальтированный подход с Гоголя перекрыт воротами, которые всегда закрыты

Гость||

Когда ГАИ наведёт порядок около 60й школы?

Яжмамки ставят свои жоповозки перпендикулярно дороге, перекрывая правую полосу.

Пора туда гнать эвакуаторы!


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