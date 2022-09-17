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Общество

В воскресенье в Пензенской области ждут грозу

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По уточненным прогнозам погоды на воскресенье, 18 сентября, в Пензенской области ожидается желтый уровень опасности - порывы ветра до 18 м/с и гроза.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на пензенский гидрометцентр.

В регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода. Дождь ночью местами небольшой, днем - по всей территории.

«Ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С.

При усилении ветра не следует без необходимости выходить из зданий. На улице будет правильным укрыться в подземном переходе или любом подъезде. Находиться возле стен домов опасно - с крыш возможно падение кровельных материалов. Также опасны остановки транспорта, рекламные щиты, деревья, недостроенные здания.

Особую опасность несут в себе линии электропередач и оборвавшиеся провода.

При приближении грозы спасатели рекомендуют закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь в частном доме, не разговаривать по телефону. Бытовые приборы следует отключить. Во время ударов молнии нельзя близко подходить к электропроводке, громоотводам, водостокам с крыш, антеннам.

Тем, кого гроза застала в автомобиле, не рекомендуется покидать салон. Им следует закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Грибы пойдут...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Запугивают народ как могут


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