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Общество

В пензенском социальном такси появились два новых автомобиля

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Вызвать такое такси по интернету и с помощью звонка обычному оператору не получится - оно социальное и предназначено только для инвалидов. Раньше граждан, имеющих серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, возили на «Газелях». А теперь в регионе будут работать и два «Ларгуса». Первым опробовал спецавтомобиль Григорий Кристалев.

«Просторно и все видно. Я не думал даже, что так», - отметил житель Пензы.

Эти «Лады» переоборудованы специально для маломобильных граждан и тех, кто передвигается на коляске. Стоимость такой легковушки - 2,5 миллиона рублей. Один автомобиль останется в областном центре, другой будет обслуживать Пензенский район. Там инвалиды живут, а таких машин не было.

«Обходились каким-то образом, нанимали транспорт, выходили из положения, помогали в том числе сотрудники социальной защиты населения Пензенского района. Конечно, сейчас будет намного удобнее и приятнее работать. Я думаю, самое главное - люди с ограниченными возможностями почувствуют наконец разницу», - рассказал заместитель главы администрации Пензенского района Вадим Каюков.

Пока на социальном такси пензенцы могут добраться до поликлиники или государственных учреждений. Часто вызывать такие машины не получится - разрешается только 15 бесплатных поездок в год. Но в 2023-м финансирование программы серьезно вырастет.

«Эти поездки увеличились до 20. В принципе, по работе с инвалидами, говорят, этого достаточно. Но будем смотреть, если что, в дальнейшем будем менять эту цифру», - предположил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

По словам министра, там, где нужно, спецмашин хватает. Если выяснится, что в каких-то районах появится нужда, подобные автомобили купят. Обсуждается возможность появления соцтакси в Каменке и в Сердобске.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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