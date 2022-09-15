Пензенцы разошлись во мнениях о начале отопительного сезона

15.09.2022 | 18:33

Бабье лето пока не радует хорошей погодой. Влажно и прохладно не только на улице, но и в домах горожан. Одни пензенцы устали мерзнуть и ждут, что включат центральное отопление, другие же считают нецелесообразным топить с середины сентября, ведь неизвестно, какие сюрпризы преподнесет осень.

«Прохладно, но терпимо вроде бы. Передают, что теплее будет дальше. Я думаю, еще рано», - отметил мужчина.

«Пускай включат отопление, у нас двое детей, очень нужно», - возразила горожанка.

«Включаю обогреватель. Что за отопление мы будем платить, что за свет. Очень холодно, влажность большая», - рассказала пенсионерка.

Такая ситуация в Пензе - практически каждый год: сколько людей, столько и мнений. Поэтому при принятии решения о старте отопительного сезона ориентируются и на температурные показатели.

«Когда среднесуточная температура будет держаться в течение пяти дней. Отслеживаем», - объяснил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Рано или поздно тепло пойдет по батареям. Есть данные, насколько объекты-потребители готовы к началу сезона.

«Жилой фонд - 99%, общеобразовательные учреждения (школы, дедсады, учреждения дополнительного образования) - 100%, медучреждения - 100%, учреждения культуры - 100%, соцуправления - 100%, учреждения комитета физической культуры и спорта - 100%», - сообщил Ильдар Усманов.

Судя по отчету, и ресурсники готовы к тому, чтобы в нужный момент запустить процесс и до следующей весны согревать пензенцев.