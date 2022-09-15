Общество

Пензенцы разошлись во мнениях о начале отопительного сезона

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Бабье лето пока не радует хорошей погодой. Влажно и прохладно не только на улице, но и в домах горожан. Одни пензенцы устали мерзнуть и ждут, что включат центральное отопление, другие же считают нецелесообразным топить с середины сентября, ведь неизвестно, какие сюрпризы преподнесет осень.

«Прохладно, но терпимо вроде бы. Передают, что теплее будет дальше. Я думаю, еще рано», - отметил мужчина.

«Пускай включат отопление, у нас двое детей, очень нужно», - возразила горожанка.

«Включаю обогреватель. Что за отопление мы будем платить, что за свет. Очень холодно, влажность большая», - рассказала пенсионерка.

Такая ситуация в Пензе - практически каждый год: сколько людей, столько и мнений. Поэтому при принятии решения о старте отопительного сезона ориентируются и на температурные показатели.

«Когда среднесуточная температура будет держаться в течение пяти дней. Отслеживаем», - объяснил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Рано или поздно тепло пойдет по батареям. Есть данные, насколько объекты-потребители готовы к началу сезона.

«Жилой фонд - 99%, общеобразовательные учреждения (школы, дедсады, учреждения дополнительного образования) - 100%, медучреждения - 100%, учреждения культуры - 100%, соцуправления - 100%, учреждения комитета физической культуры и спорта - 100%», - сообщил Ильдар Усманов.

Судя по отчету, и ресурсники готовы к тому, чтобы в нужный момент запустить процесс и до следующей весны согревать пензенцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Пускай включат отопление, у нас двое детей, очень нужно», - возразила горожанка.
Включи обогреватель,горожанка!

Гость||

А если им маткапитала не хватает на обогреватель?

Гость||

Гость писал(a):

Включи обогреватель,горожанка!
Открой форточку, горожанин, если тебе жарко! А у неё дети.

Гость||

Открыть форточку, и топить улицу за деньги!?Извините!!!А если кто мерзнет,пусть и греются за свой счет, и платят за электричество!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.09.2022 19:45|

Открыть форточку, и топить улицу за деньги!?

Нищеброд, работать не пробовал, чтоб заработать на создание себе комфорта?

Гость||

Дома + 24, а им холодно...

Гость||

Гость писал(a):

Открой форточку,
Захлопни форточку и не спорь

Гость||

Гость писал(a):

Нищеброд, работать не пробовал,
Не пробовал


Имя: Гость
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