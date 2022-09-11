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Общество

+1%: пензенцев могут заставить платить за газоанализаторы

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В тарифы ЖКУ могут включить стоимость и установку газоанализаторов и расходы на обслуживание газовых приборов в квартирах.

Соответствующий законопроект готовятся внести в Госдуму в ближайшее время, сообщают «Известия».

Если закон примут, то во всех квартирах, куда проведен газ, появятся специальные приборы, которые при утечках голубого топлива либо отключают его подачу, либо сигнализируют о ЧП.

Согласно данным специалистов, газоанализаторы с установкой обойдутся в 3 500 рублей, с клапаном - 5 500 рублей. Монтаж оборудования будет обязательным, в порядке очереди.

Установкой приборов, их обслуживанием и контролем, вероятно, займутся газораспределительные компании, поставляющие ресурс в дом.

Чиновники отмечают: поскольку газоанализаторы планируют закупать оптом и оплачивать в рассрочку, расходы на них, которые лягут на плечи граждан, будут практически незаметны в квитанциях.

По прогнозам специалистов, установка прибора может прибавить к сумме в квитанции за газ 1%, а если учесть обслуживание и проверку оборудования - до 5%.

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Гость||

Дифавтоматы на электричество тоже всем надо поставить, за 5..7% к ежемесячному счету за свет. Они тоже утечку обнаруживают и отключают, обеспечивая безопасность.

Гость||

А может сразу отказ от централизованного и переход на балонный?Вперёд в прошлое.И не было никаких хлопков ведь.

Гость||

В Пензе УЖЕ осудили 11 лжесотрудников газовой службы.)))

Гость||

Народ их проклянет! Особенно после того как руководителя газпрома миллера наградили звездой героя труда с зарплатой миллион в день!

Гость||

Узаконивают лжегазовщиков

Гость||

Все для народа...


Имя: Гость
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