+1%: пензенцев могут заставить платить за газоанализаторы

В тарифы ЖКУ могут включить стоимость и установку газоанализаторов и расходы на обслуживание газовых приборов в квартирах.
Соответствующий законопроект готовятся внести в Госдуму в ближайшее время, сообщают «Известия».
Если закон примут, то во всех квартирах, куда проведен газ, появятся специальные приборы, которые при утечках голубого топлива либо отключают его подачу, либо сигнализируют о ЧП.
Согласно данным специалистов, газоанализаторы с установкой обойдутся в 3 500 рублей, с клапаном - 5 500 рублей. Монтаж оборудования будет обязательным, в порядке очереди.
Установкой приборов, их обслуживанием и контролем, вероятно, займутся газораспределительные компании, поставляющие ресурс в дом.
Чиновники отмечают: поскольку газоанализаторы планируют закупать оптом и оплачивать в рассрочку, расходы на них, которые лягут на плечи граждан, будут практически незаметны в квитанциях.
По прогнозам специалистов, установка прибора может прибавить к сумме в квитанции за газ 1%, а если учесть обслуживание и проверку оборудования - до 5%.
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Дифавтоматы на электричество тоже всем надо поставить, за 5..7% к ежемесячному счету за свет. Они тоже утечку обнаруживают и отключают, обеспечивая безопасность.