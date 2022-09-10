Общество

На «ГагаринFest» для пензенцев работают несколько площадок

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Входные двери Пензенской областной библиотеки стали своего рода шлюзами космического корабля. «ГагаринFest» - фестиваль, где рассказывают о самом неизведанном и таинственном мире. Посетителей рады видеть на нескольких площадках.

Чтобы узнать космос поближе, необязательно надевать скафандр. Для начала можно использовать телескоп, например с апертурой 200 мм.

«Это означает, что он собирает довольно много света, то есть можно фотографировать не только планеты, но и туманности, отдаленные объекты типа галактик и другое», - пояснил организатор фестиваля Сергей Харлашкин.

Самая главная характеристика телескопа - количество света, которое он способен собрать. На втором месте - качество оптики.

«С помощью объективов можно, грубо говоря, регулировать увеличение. Смотреть - сюда», - показал Сергей Харлашкин.

На выставке организаторы представили детальные снимки небесных тел, сделанные фотографами-астрономами со всего мира.

В открытом космосе на фестивале тоже можно побывать - надев шлем виртуальной реальности. На одном из них красуется автограф выдающегося космонавта Андрея Борисенко.

«Он летал в одном экипаже с Александром Самокутяевым и снял ролик для Russia Today, который выглядел как экскурсия по международной космической станции», - организатор фестиваля Руслан Кондратьев.

В музее космонавтики этажом выше разместили устройство, создающее вакуум. Оно наглядно показывает, что случится с легкими, если выйти в космос без скафандра.

Самое захватывающее зрелище ждет посетителей на научном шоу, где в центре внимания - жидкий азот.

Когда азот смешивают с кипятком, из-за громадной разницы температур (100 градусов по Цельсию против -196) происходит «криовзрыв». Жидкий азот может нанести человеку ожоги, но в малых количествах и при непродолжительном контакте безопасен, и в этом на фестивале можно убедиться лично.

«ГагаринFest» проводят уже второй раз и очень надеются, что мероприятие войдет в традицию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«ГагаринFest»
В России живёте или КАК?

Гость||

Что за буржуйские названия? Это иноагенты организуют мероприятие? Где защита русского языка? Почему на языке противника изъясняются? Что за вредительство?

Гость||

Этих чекнутых библиотекарш надо привлечь, как училку из школы олимпийского резерва, за фейки и дискредитацию!

Гость||

Прости нас Юра! Всё обосрали...

Гость||

С одной стороны запад ругают, а с другой все у них копируют! Лицемерие и пошлость! Город глупцов!


Имя: Гость
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