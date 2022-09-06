В Кузнецке хотят увековечить память о Лермонтове

06.09.2022 | 09:55

В понедельник, 5 сентября, на оперативном совещании глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский назвал недоработкой то, что во втором по величине городе Пензенской области нет никаких памятных мест, связанных с именем Лермонтова.

По его словам, есть варианты того, как можно увековечить память о поэте.

Одним из лермонтовских мест, в частности, может стать сквер, где организован обмен книгами - буккроссинг.

«В этом скверике можно что-то такое организовать, тем более что изба-читальня там уже создана. Начало положено, надо его развивать. Давайте подумаем и на следующий год организуем место, связанное с Лермонтовым», - распорядился Сергей Златогорский.