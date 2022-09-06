Горводоканал приглашает на работу новых сотрудников

06.09.2022 | 09:58

ООО «Горводоканал» примет в свою команду новых сотрудников. В настоящее время на предприятии открыты вакансии по ряду направлений.

Руководители, специалисты, служащие:

- ведущий юрисконсульт группы по работе с дебиторской задолженностью (з/п от 31 000 руб. + ежемесячная премия 25%);

- инженер-электрик (з/п от 34 000 руб. + ежемесячная премия 25%);

- инженер ГПК (з/п от 27 500 руб. + ежемесячная премия 25%);

- диспетчер АДС (з/п от 25 500 руб. + ежемесячная премия 25%);

- специалист 2-й категории центра обслуживания клиентов (з/п от 25 550 руб. + ежемесячная премия 25%);

- инженер-химик (з/п от 25 000 руб. + ежемесячная премия 25%);

- инженер-метролог (з/п от 24 300 руб. + ежемесячная премия 25%).

Рабочие:

- электрогазосварщик 5-го разряда (з/п от 33 800 руб. + ежемесячная премия 25%);

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6-го разряда (з/п от 26 000 руб. + ежемесячная премия 25%);

- слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда по водопроводу (з/п от 26 000 руб. + ежемесячная премия 25%);

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (з/п от 25 600 руб. + ежемесячная премия 25%);

- слесарь-электрик 5-го разряда транспортного цеха (з/п от 15 500 руб. + ежемесячная премия 25%);

- машинист насосных установок 3-го разряда (з/п от 16 000 руб. + ежемесячная премия 25%);

- лаборант химического анализа (з/п от 17 000 руб. + ежемесячная премия 25%);

- водитель автомобиля 5-го разряда (з/п от 17 000 руб. + ежемесячная премия 25%);

- тракторист (з/п от 22 000 руб. + ежемесячная премия 25%).

ООО «Горводоканал» предлагает полный соцпакет, удобный график работы и достойную заработную плату.

Резюме в режиме онлайн принимаются здесь. Обращаться в отдел кадров следует по телефону 20-96-39.

Ознакомиться с перечнем должностных обязанностей каждой специальности и узнать о других открытых вакансиях можно в подразделе «Вакансии» раздела «О компании» на сайте https://penzavodokanal.ru/.

ООО «Горводоканал» специализируется на оказании широкого спектра услуг, связанного с водоснабжением и водоотведением, обеспечивающего достойное качество жизни потребителям. Постоянная забота о повышении безопасности условий труда, предоставление достойного уровня заработанной платы, социальная защита работников являются приоритетными ценностями при реализации кадровой политики предприятия.