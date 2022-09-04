Обнародована география новых случаев COVID-19 в Пензенской области

04.09.2022 | 12:38

В Пензенской области за сутки подтвердили 376 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

3-го числа зарегистрировали 388 новых пациентов, 2-го - 439.

Лидерами по суточному приросту инфицированных стала Пенза (254), а также Пензенский район (41).

В суточную статистику также вошли Сердобский (22 случая COVID-19), Тамалинский (9), Нижнеломовский (8), Бессоновский, Никольский районы, ЗАТО Заречный (по 7), а также Кузнецкий (4), Бековский, Городищенский, Пачелмский (по 3), Колышлейский (2), Спасский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Мокшанский и Наровчатский (по 1) районы.

За сутки госпитализированы 14 человек с коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 195 980 случаев инфицирования.

За минувшие 24 часа медики выписали 187 пациентов и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.

Итого выздоровевших - 185 613, умерших - 6 040, добавили в оперативном штабе.