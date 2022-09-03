Общество

В Пензенской области провели «Диктант Победы»

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Первую в новом учебном году проверочную работу организовали для любителей истории. Пензенцы приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Он посвящен окончанию Второй мировой войны - 2 сентября 1945-го состоялась церемония подписания акта капитуляции Японии. С тех пор 3-е число считается в стране памятной датой.

В Доме молодежи открылась одна из площадок для тех, кто хочет проверить свое знание событий середины прошлого века.

«Основная задача мероприятия - привлечение массового внимания к историческому опыту прошлого. Это то, что позволяет нам связывать различные поколения и извлекать уроки. В противном случае история остается просто мертвым грузом, набором дат или имен», - пояснила заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева.

Пятиклассник Иван Эпп прочитал множество книг о Великой Отечественной войне, посмотрел художественные и документальные фильмы. В этом году в расписании появился новый предмет.

«Пока еще самая древняя история, но, когда дойдет до этого момента, надеюсь, что получится блеснуть», - отметил школьник.

Иван пришел на диктант вместе со своей мамой, которая рассчитывала на помощь сына в случае затруднений с написанием проверочной работы.

«На самом деле, может, какие-то моменты узнать, что еще неизвестно об этом периоде. Было уже давно, все меняется, открываются факты более интересные. Ребенок должен об этом знать», - рассказала жительница Пензы Виталина Эпп.

В бланке - 25 вопросов, для 15 из них предусмотрены варианты ответов, с 10 заданиями необходимо справиться без подсказок. На написание диктанта отвели 45 минут.

Тысячи жителей региона на 102 площадках смогли проверить свои знания истории и получить желто-бело-красные ленты, символизирующие победу над Японией.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Диктант конечно хорошо,вот бы Стелы Победы всегда содержать в надлежащем порядке. Дети ведь всё видят и иногда бывает стыдно,за забытую и заброшенную Память о героях.

Гость||

А в Германии такое проводят, дэбилы? Где от уровня жизни комфорта для граждан , мы отстали навсегда


Имя: Гость
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