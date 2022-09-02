Общество

Пензенские пожарные вернулись из Нижегородской области

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В Нижегородской области проводили домой сотрудников МЧС из разных регионов, которые помогали тушить там лесные пожары. Теперь беда отступила. В составе группировки Приволжского федерального округа - 35 пензенцев. Им, как и сотням других спасателей, выразили благодарность коллеги и представители власти.

«Вы справились, сделали тот шаг, за которым стоит спокойствие и благополучие людей. Я горжусь тем, что сегодня служу с вами. С некоторыми мы второй год встречаемся на рубежах огня и делаем свою работу», - отметил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

«Многие на федеральном уровне готовы сегодня перенимать ваш опыт. Но ключевая составляющая - это характер, когда ни в какой ситуации, при всех переходах вы не бросали этот пожар», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Начальник Главного управления МЧС по Нижегородской области отметил: если потребуется, они с коллегами также протянут руку помощи соседним регионам. Многим участвовавшим в тушении лесных пожаров вручили благодарности.

Пензенцам пришлось работать рядом с поселком Кузьмияр Воротынского района.

«Проваливалась земля. В глазах бойцов видел страх, когда был верховой пожар. Переживательно это все дело, тем более когда ты находишься старшим на автомобиле, отвечаешь за жизнь еще пятерых человек, помимо своей. Это страшно», - рассказал руководитель дежурной смены СПСЧ ГУ МЧС России по Пензенской области Кирилл Сутягин.

Аэромобильная группировка, состоящая из пензенцев, в полном составе прибыла домой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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