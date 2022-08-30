«РКС-Пенза» напоминает бизнесу: загрязнитель среды платит

30.08.2022 | 09:36

В последнее время в России четко прослеживается тенденция к ужесточению наказания за экологические преступления - таким образом государство обязывает хозяйствующих субъектов нести ответственность за нарушение правил экологической безопасности.

В августе Правительство Российской Федерации ввело новый порядок финансирования мер по защите окружающей среды. Теперь средства на выявление объектов накопленного вреда, их ликвидацию и восстановление баланса будут поступать от всех природопользователей, а также от нарушителей - за счет штрафов, платежей по искам, добровольного возмещения.

«Загрязнитель платит. Подобные платежи должны целевым образом расходоваться на конкретные меры по защите природы», - уточнил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Данные меры становятся особенно важными и актуальными в свете ситуации, связанной с пензенским предприятием ОАО «Маяк».

Напомним, что в конце августа глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале написала о планах ведомства взыскать с пензенского производителя бумаги 2,5 млрд руб. для возмещения ущерба, причиненного окружающей среде.

Инспекторы службы за последние полтора года неоднократно выезжали на предприятие с проверками в связи с массовой гибелью рыбы в реке Суре, выявляли многочисленные нарушения и превышения опасных веществ в стоках фабрики.

В связи в этим ««РКС-Пенза» вновь напоминает представителям пензенского бизнеса, что всеобщая задача - соблюдение нормативов водоотведения по составу и свойствам сточных вод. Взимание платы за ПДК и НВС имеет исключительно целевой характер и направляется исключительно на модернизацию очистных сооружений и коммунальных сетей. Следует понимать, что это не прибыль Горводоканала.

Строительство на предприятиях промышленности и торговли локальных очистных сооружений и соблюдение в их деятельности экологических норм и правил - основные шаги по снижению размеров платы за сброс загрязняющих веществ и минимизации вредного влияния человека на природу.

В комплексе данные меры позволят пензенскому бизнесу не оказаться в ситуации ОАО «Маяк» и избежать колоссальных штрафов.

Со своей стороны компания «РКС-Пенза» готова сотрудничать с каждым абонентом по выработке мероприятий, направленных на защиту водного объекта и снижению воздействия на централизованную систему водоотведения.