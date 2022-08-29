Задолженность УК перед «ТНС энерго Пенза» превышает 142 млн

29.08.2022 | 17:06

По состоянию на 1 августа 2022 года задолженность управляющих компаний региона перед гарантирующим поставщиком электроэнергии «ТНС энерго Пенза» превысила 142 млн рублей.

Наиболее крупные суммы накопили компании, управляющие многоквартирными домами в Пензе и Заречном:

МУП «Жилищно-социального и коммунального хозяйства» г. Заречного - 12,6 млн, ООО «УправДом» - 6,6 млн, ООО «ЖЭК № 1» - 6,5 млн, УК «Аспект» - 6,4 млн, УК «Новое время» - 4,3 млн, УК «Добрый дом» - 2,8 млн, ООО «Ривьера-Сервис Центр» - 2,4 млн, ООО «ЖЭК Омега» - 2,3 млн, МУП «Жилье-22» по ОЖФ - 1,5 млн, УК «Высотка» - 1,3 млн, ООО «ЖЭК Центральная» - 1,1 млн, ООО «Управляющая компания № 1» - 1,1 млн, ООО «Терра» - 0,6 млн, УО «Водолей» - 0,5 млн.

При этом жители многоквартирных домов зачастую исправно вносят плату за потребленную электроэнергию и не знают, что поставщику ресурса денежные средства от управляющей компании поступают не в полном объеме.

Задолженность свидетельствует о некачественной работе управляющих организаций, а также может отразиться на надежности энергоснабжения жителей, поскольку энергосбытовой компании в свою очередь необходимо своевременно оплачивать покупку электроэнергии на оптовом рынке и услуги сетевых организаций.

«ТНС энерго Пенза» предпринимает весь комплекс мер в отношении неплательщиков, предусмотренный действующим законодательством. Для недопущения роста дебиторской задолженности предлагаются варианты досудебного урегулирования, реструктуризация задолженности, заключение гражданами прямых договоров с гарантирующим поставщиком. Одновременно активно ведется и работа по взысканию долгов в судебном порядке.