На насосных станциях Пензы внедряют новые технологии очистки воздуха

24.08.2022 | 11:25

Во многих городах России увеличение плотности застройки приводит к сокращению санитарно-защитной зоны вокруг объектов водоотведения, поэтому остро стоит проблема очистки воздуха.

В этом направлении компания «РКС-Пенза» работает на опережение и продолжает держаться взятого курса на внедрение современных технологий в области очистки и вентиляции воздуха в производственных помещениях насосных станций.

По производственной программе ведется реконструкция систем вентиляции с применением современных материалов - элементов из полиэтилена низкого давления и полипропилена, которые позволят увеличить межремонтный срок эксплуатации вентиляционных систем.

Для предотвращения возможных выбросов дурно пахнущих веществ на канализационных насосных станциях, расположенных в зонах жилой застройки, установлены системы фильтрации с применением угольных кассетных модулей. Такие превентивные меры позволяют очистить воздух от вредных примесей и запахов и, соответственно, повысить качество условий труда работников.

Модернизация оборудования проводится в счет средств платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (НВС).

«Плата за ПДК и НВС имеет строго целевой характер и направляется исключительно на мероприятия, связанные с ремонтом, реконструкцией и строительством объектов централизованной системы водоотведения города Пензы. Средства, вносимые предпринимателями, - дополнительный финансовый источник модернизации, позволяющий избежать повышения тарифа для населения и дополнительной нагрузки на плечи рядового потребителя», - уточнили в пресс-службе компании.