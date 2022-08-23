Общество

Пензячка отсудила миллион за незаконное уголовное преследование

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Жительница Пензенской области обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Ответчиком стало Министерство финансов РФ в лице регионального управления Федерального казначейства.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям УК РФ. Ее оштрафовали по статье, предусматривающей наказание за незаконные операции с немаркированной алкогольной продукцией или табачными изделиями. По другой, определяющей санкции за изготовление, сбыт или использование поддельных акцизных или специальных марок, женщину оправдали и признали за ней право на реабилитацию.

Досудебная стадия длилась 7 месяцев и 9 дней. В производстве суда первой инстанции уголовное дело находилось 1 год, 1 месяц и 18 дней, в апелляционной инстанции - 22 дня.

В своем иске женщина указала, что все это время находилась в стрессовом состоянии, испытывала чувства страха и несправедливости, нравственные страдания из-за незаконного ограничения свободы подпиской о невыезде, необходимости являться по вызовам органов следствия и суда. Она отметила, что переживания негативно отразились на состоянии здоровья, и свидетели подтвердили, что женщина обращалась за медицинской помощью.

Суд пришел к выводу, что уголовное преследование женщины было незаконным, ей причинены нравственные страдания, посягающие на достоинство личности, и удовлетворил ее требования.

«С ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

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Гость||

Ха, чудеса прям, ушлая тетка какая! Если она не блатная и так нахлобучила чинух, то это просто супер!

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