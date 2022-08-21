Жителям Богословки грустно смотреть на памятник Воинам-освободителям

21.08.2022 | 14:58

Государственный флаг порвался, территория заросла сорняками - такими словами описал житель села Богословка Пензенского района центр населенного пункта.

Пост появился в Telegram-канале «Пенза Новости».

В центре Богословки поставлен памятник Воинам-освободителям. По выражению сельчанина, на него «грустно смотреть».

К посту прикреплены снимки с заросшими бурьяном клумбами и газонами, сломанной скамейкой.

Автор отметил, что в селе недавно была зампред правительства области Лариса Рябихина, но ни до ее визита, ни после ничего не изменилось.

«Мы хотели бы, чтобы наконец-то администрация занялась благоустройством села и ликвидацией свалок вокруг кладбищ, на опушках лесов, а также в пригородных лесополосах», - написал сельчанин.

После его обращения, согласно ответу Центра управления регионом под постом, территорию у памятника привели в порядок, траву скосили. Что касается мусора, то с кладбища его вывозят один раз в неделю. Свалки обещали убрать в сентябре, когда пройдет месячник по благоустройству.