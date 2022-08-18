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Общество

Проект «Молодого ленинца» вышел в полуфинал премии «Мы вместе»

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Издательство «Наш дом» вошло в число победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе». Проекты, представленные на конкурс, оценивались по трем категориям: «Волонтеры», «НКО» и «Бизнес». В номинации «Медиапроект» категории «Бизнес» проект «Клуб МЛ» признан лучшим.

«Клуб МЛ» - это встречи читателей регионального издания «Молодой ленинец» со специалистами разных профилей, которые редакция «МЛ» проводит с 2019 года. Пензенцы могут получить из первых уст ответы на вопросы в самых разнообразных сферах: здравоохранение, ЖКХ, социальная защита, пенсионное обеспечение. Помимо этого, гости клуба могут выиграть призы и оформить подписку. В целом такие встречи дают заряд позитива.

Всего победителями и призерами определены 14 проектов. Осенью в торжественной обстановке состоится их награждение.

Но это еще не все. Шесть участников от Пензенской области прошли в полуфинал международной премии «Мы вместе». Среди них - «Клуб МЛ».

«С 15 по 28 августа полуфиналисты будут выполнять обязательные задания этапа. Им предстоит составить смету и календарный план для грантополучателей, записать видеовизитку о своем проекте. Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера», - сообщили в Министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области.

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Источник — фото nd58.ru
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