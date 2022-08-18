На улице Лермонтова появится новый остановочный павильон

18.08.2022 | 19:03

За отсутствие остановочного павильона приносят извинения. Муниципальная организация «Аншлаг» разместила информационную табличку на улице Лермонтова, где прежде располагалась конструкция. Та давно нуждалась в замене.

Удручающе она выглядела в 2021 году. На площадке не было и половины плиток, люди спотыкались. Навес не спасал от воды с небес.

«Она постоянно здесь течет. Мы стоим под зонтиками, и здесь лужа. Невозможно ходить», - возмутилась горожанка.

Объекту повезло попасть в муниципальную программу, согласно которой производят замену старых павильонов на новые. Это совпало с проектом по ремонту дорог.

«Посмотрели и обнаружили, что нам уже необходимо произвести замену остановочных павильонов. Мы приняли решение и совместили ремонт автомобильной дороги с заменой павильонов на данном участке», - сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Ильдар Усманов.

Заездной карман соорудить не вышло: расширять проезжую часть некуда, да и проект такого не предусматривал, - зато нанесли соответствующую разметку. Павильон будет скоро.