Участок трассы Р-207 в Пензенской области стал федеральным

16.08.2022 | 09:33

Участок автодороги Р-207 протяженностью 115 км, проходящий через Пензенскую область, стал федеральным.

Двухполосная трасса Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога А-260 обеспечивает связь с Саратовской областью.

Она берет начало в Пензе и проходит через Пензенский, Колышлейский и Сердобский районы. Заканчивается она на пересечении с другой федеральной магистралью - А-260.

Как пояснили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», участки трассы Р-207 в Волгоградской и Саратовской областях стали федеральными ранее, в Пензенской - только сейчас.

План первоочередных задач по содержанию автодороги и искусственных сооружений на ней определен, подрядные организации приступили к работе. В ближайшее время будут устранены дефекты покрытия и восстановлены элементы организации дорожного движения.