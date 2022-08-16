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Общество

Участок трассы Р-207 в Пензенской области стал федеральным

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Участок автодороги Р-207 протяженностью 115 км, проходящий через Пензенскую область, стал федеральным.

Двухполосная трасса Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога А-260 обеспечивает связь с Саратовской областью.

Она берет начало в Пензе и проходит через Пензенский, Колышлейский и Сердобский районы. Заканчивается она на пересечении с другой федеральной магистралью - А-260.

Как пояснили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», участки трассы Р-207 в Волгоградской и Саратовской областях стали федеральными ранее, в Пензенской - только сейчас.

План первоочередных задач по содержанию автодороги и искусственных сооружений на ней определен, подрядные организации приступили к работе. В ближайшее время будут устранены дефекты покрытия и восстановлены элементы организации дорожного движения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Благая весть!

Гость||

Дорога от Сердобска до Балашова стала вроде получше. Колёса не отваливаются...как бывало лет 5 назад...

Гость||

УРААААА

Гость||

Теперь заживём. Прорыв.

Имя: Гость
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