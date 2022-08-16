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Общество

Олег Мельниченко прислушался к каждому предложению «гвардейцев»

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В понедельник, 15 августа, губернатор Олег Мельниченко встретился с участниками военно-патриотических сборов «Гвардеец». Об этом глава региона рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Гвардеец» - общественно значимый молодежный проект Приволжского федерального округа, который курирует полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Проект реализуется с 2013 года, за это время в нем приняли участие около 5 000 ребят.

Торжественное открытие «Гвардейца» состоялось 3 августа. В 2022 году на сборы приехало рекордное число команд - 15: 14 - из ПФО и 1 - из Донецка. Всего в сборах участвует 300 человек.

«Сегодня пообщался с командами из Пензенской области и ДНР, которые принимают участие в «Гвардейце». Провел для них небольшую экскурсию по своему рабочему кабинету, показал зал переговоров, ребята посидели в моем кресле», - рассказал Мельниченко.

Он добавил, что гости произвели впечатление любознательных, творческих, патриотичных юношей. Они предложили продлить смену, разнообразить виды спортивных занятий и туристический маршрут по региону.

«Прислушался к каждому предложению. Мы обязательно подумаем, как воплотить их в жизнь», - заверил губернатор.

Он отметил, что «Гвардеец» стал школой жизни для молодых людей. В дальнейшем они с желанием пойдут исполнять долг перед Родиной.

«Это уже не те мальчишки, что были раньше, теперь они юнармейцы», - сделал вывод Мельниченко.

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Источник — фото pnzreg.ru
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