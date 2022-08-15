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Общество

В Пензенской области за сутки подтвердили 113 случаев COVID-19

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В Пензенской области в понедельник, 15 августа, суточное число заболевших COVID-19 составило 113. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

14-го числа выявили 98 случаев коронавируса, 13-го - 95.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (49 новых пациентов), Сердобский район (10), ЗАТО Заречный (9), Тамалинский (7), Белинский, Бессоновский, Лопатинский, Мокшанский (по 4), Земетчинский, Лунинский, Никольский, Пензенский (по 3), Каменский, Колышлейский, Кузнецкий (по 2), а также Спасский (1) районы.

Госпитализировано 8 человек.

Общее количество случаев коронавируса в области - 190 273.

За сутки медики выписали 19 пациентов и зарегистрировали 1 новую смерть.

Итого выздоровлений - 182 814, смертей - 6 016, добавили в оперативном штабе.

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Гость||

190 000 случаев "сверх опасного " Вируса за 3 года так называемой "пандемии"? Из 1,3 млн жителей области? Серьёзно? Смешно

Гость||

Срочно привить всех чиновников по семь раз!

Имя: Гость
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