«Цой жив»: в Пензе вспомнили легенду рок-музыки

15.08.2022 | 19:16

«Цой жив» - этот слоган хоть раз слышал каждый россиянин. В 1990-м из жизни ушел один из самых влиятельных музыкантов, кумир юного населения страны.

«Виктор Цой - это феномен для того времени, он был очень понятен для молодежи, потому что в каждой его песне - история. Песни и Высоцкого, и Цоя сейчас востребованны, и молодежь слушает их. У нас появились и кавер-группы, проходят фестивали, посвященные творчеству», - рассказал автор-составитель книги «В. Цой» Сергей Пономарев.

Первая надпись «Цой жив» украсила стену дома № 37 на Арбате в Москве. Подростки исписали ее целиком, и теперь это место - народный мемориал.

Нечто похожее есть и в Пензе, на улице Дзержинского. Правда, ее закрашивают, но поклонники время от времени напоминают о себе. Местные жители положительно относятся к граффити и ничего против такого уличного творчества не имеют.

«Мы приветствуем что Виктор Цой помнится в сердцах людей, потому что это зажигалочка такая, подвижник», - отметила жительница Пензы Нелли Смолина.

Кто-то увековечивает имя Виктора Цоя баллончиком на стене, а кто-то - печатными буквами на бумаге. Так, в 1991 году в память о музыканте появилась книга.

«Мы с моими друзьями Михаилом Трушиным и Михаилом Проскуряковым решили сделать книжку, чтобы здесь была биография Цоя, его стихи к песням, также дискография, магнитофонные альбомы, которые выпускались, ведь Виктор Цой еще и снимался в кино», - пояснил Сергей Пономарев.

Для рок-музыканта это слово означало не только название его группы. К примеру, в фильме Рашида Нугманова «Игла» Виктор Цой сыграл главную роль.