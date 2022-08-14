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Общество

Лестница на ул. Кижеватова преобразилась после жалоб горожан

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В Пензе коммунальщики привели в порядок лестницу рядом с домом № 9 на улице Кижеватова. Сооружением пользуются все местные жители, сокращая путь из магазинов, школы и детского сада.

Долгое время лестница оставалась без внимания коммунальных служб. На ступени, которых не касалась метла, нанесло столько грунта, что там выросла трава.

«Слов нет. В плачевном состоянии. Особенно для людей старшего поколения», - пожаловалась местная жительница.

Кроме того, путь прохожим перегораживало упавшее дерево. Несколько недель горожане были вынуждены пользоваться обходными тропами.

В субботу, 13 августа, в мэрии сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ», что специалисты МУП «Пензавтодор» привели лестницу в порядок, грунт и траву убрали.

Об упавшем дереве позаботилась администрация Первомайского района.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото 1 и 3 администрации Пензы
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Гость||

Прочитав жалобы в соцсетях губернатор должен раздавать всем поджопники? Может нужно сразу наладить работу служб? Заменить руководство?

Гость||

Я там как раз сидел какал.

Гость||

"Я там как раз сидел какал."

А че не убрал за собой?

Имя: Гость
Комментарий:

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