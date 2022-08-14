Лестница на ул. Кижеватова преобразилась после жалоб горожан

В Пензе коммунальщики привели в порядок лестницу рядом с домом № 9 на улице Кижеватова. Сооружением пользуются все местные жители, сокращая путь из магазинов, школы и детского сада.
Долгое время лестница оставалась без внимания коммунальных служб. На ступени, которых не касалась метла, нанесло столько грунта, что там выросла трава.
«Слов нет. В плачевном состоянии. Особенно для людей старшего поколения», - пожаловалась местная жительница.
Кроме того, путь прохожим перегораживало упавшее дерево. Несколько недель горожане были вынуждены пользоваться обходными тропами.
В субботу, 13 августа, в мэрии сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ», что специалисты МУП «Пензавтодор» привели лестницу в порядок, грунт и траву убрали.
Об упавшем дереве позаботилась администрация Первомайского района.
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Прочитав жалобы в соцсетях губернатор должен раздавать всем поджопники? Может нужно сразу наладить работу служб? Заменить руководство?